Эрдоган и Макрон обсудили вступление Швеции и Финляндии в НАТО

«В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что (Турция. — RT) хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что (Турция. — RT) продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами», — сообщили журналистам в канцелярии Эрдогана.