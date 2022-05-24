"Начнутся потрясения": Киссинджер обратился с призывом к Украине

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России», — передает издание слова Киссинджера.