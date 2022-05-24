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17 минут назад

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией

Газета.Ruиещё 2

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине. Слова дипломата приводит британская газета The Telegraph.

"Начнутся потрясения": Киссинджер обратился с призывом к Украине
Фото: ReutersReuters

По его словам, военные действия должны быть прекращены как можно скорее, поэтому страны Запада должны уговорить Украину приступить к переговорам об условиях, которые Киев может счесть для себя неприемлемыми.

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«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России», — передает издание слова Киссинджера.

Кроме того, дипломат добавил, что с точки зрения концепции реализма, для Украины более уместной была бы роль нейтрального буферного государства, нежели «рубежа Европы».

В мире,Генри Киссинджер,
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