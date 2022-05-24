"Начнутся потрясения": Киссинджер обратился с призывом к Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине. Слова дипломата приводит британская газета The Telegraph.
По его словам, военные действия должны быть прекращены как можно скорее, поэтому страны Запада должны уговорить Украину приступить к переговорам об условиях, которые Киев может счесть для себя неприемлемыми.
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России», — передает издание слова Киссинджера.
Кроме того, дипломат добавил, что с точки зрения концепции реализма, для Украины более уместной была бы роль нейтрального буферного государства, нежели «рубежа Европы».