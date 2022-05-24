Генсек ООН заявил об угрозе холодной войны "с ядерным оттенком"

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, - каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", - сказал он.