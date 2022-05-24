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34 минуты назад

Гутерриш заявил об угрозе новой холодной войны

ТАССиещё 1

Мир столкнулся с угрозой новой холодной войны "с ядерным оттенком" и взрывным ростом крайнего национализма. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед выпускниками университета Сетон-Холл (штат Нью-Джерси). Церемония транслировалась на сайте университета.

Генсек ООН заявил об угрозе холодной войны "с ядерным оттенком"
Фото: ReutersReuters

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, - каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", - сказал он.

Среди прочих угроз для мира Гутерриш назвал изменение климата, рост социального неравенства, распространение голода и болезней.

"Как генеральный секретарь ООН я должен вам сказать, что вы вступаете в мир, полный опасностей. Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия - от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля", - отметил он.

Гутерриш отдельно остановился на конфликте на Украине, который, по его словам, "причиняет огромные страдания, разрушения и смерть".

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,ООН,
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