Земан запретил гражданам Чехии вступать в ряды ВСУ

Президент Чехии Милош Земан не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь главы страны Иржи Овчачек.

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«Президент Чехии Милош Земан, опираясь на отрицательную рекомендацию министерства обороны республики, во вторник, 24 мая 2022 года, отказал 11 гражданам Чехии в их просьбе разрешить им вступить в состав подразделений ВС Украины», — написал Овчачек.

Ранее Земан разрешил 103 чехам присоединиться к ВСУ в качестве наемников. Отметим, что законодательство республики запрещает гражданам без согласия главы государства вести службу в военных и полувоенных иностранных подразделениях.