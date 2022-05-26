В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
35 минут назад

Американский врач рассказал о первой крупной вспышке обезьяньей оспы в 2018 году

Lenta.ruиещё 1

Обезьянья оспа незаметно распространялась в Британии с 2018 года, ее переносчиками были британские путешественники из Нигерии. Мнением об истоках первой крупной вспышки болезни поделился бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам безопасности, здравоохранения и окружающей среды, американский профессор Дэвид Хейманн, сообщает газета Daily Mail.

Врач рассказал о первой крупной вспышке обезьяньей оспы в 2018 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, западноафриканская версия вируса оспы незаметно и бесконтрольно распространялась по Британии в течение четырех лет. Суммарное количество заболевших с 2018 по 2021 год составило семь человек.

«Заражаемость вируса выросла из-за низкой вероятности передачи от животного человеку, и теперь он приспосабливается к человеческому организму», — допустил врач.

Он добавил, что это лишь теория, которая требует тщательных и детальных исследований.

Хейманн рассказал, что британский Минздрав планирует использовать аналогичные меры мониторинга заболеваемости оспы, подобный тому, что был создан для отслеживания заражаемости COVID-19.

Ранее швейцарский фармацевтический концерн Roche заявил, что совместно со своей дочерней компанией TIB Molbiol разработал сразу три вида тест-систем для выявления обезьяньей оспы. Модульные наборы получили название LightMix. Они позволяют оценить распространение вируса и могут помочь отследить «потенциальное воздействие терапии, вакцин и мероприятий в области общественного здравоохранения».

В мире,Эпидемия,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители