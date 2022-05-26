Врач рассказал о первой крупной вспышке обезьяньей оспы в 2018 году

Обезьянья оспа незаметно распространялась в Британии с 2018 года, ее переносчиками были британские путешественники из Нигерии. Мнением об истоках первой крупной вспышки болезни поделился бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам безопасности, здравоохранения и окружающей среды, американский профессор Дэвид Хейманн, сообщает газета Daily Mail.

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По его словам, западноафриканская версия вируса оспы незаметно и бесконтрольно распространялась по Британии в течение четырех лет. Суммарное количество заболевших с 2018 по 2021 год составило семь человек.

«Заражаемость вируса выросла из-за низкой вероятности передачи от животного человеку, и теперь он приспосабливается к человеческому организму», — допустил врач.

Он добавил, что это лишь теория, которая требует тщательных и детальных исследований.

Хейманн рассказал, что британский Минздрав планирует использовать аналогичные меры мониторинга заболеваемости оспы, подобный тому, что был создан для отслеживания заражаемости COVID-19.