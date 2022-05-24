Земан запретил гражданам Чехии присоединиться к ВС Украины

Президент Чехии Милош Земан во вторник не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВС Украины . Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек .

"Президент Чехии Милош Земан, опираясь на отрицательную рекомендацию министерства обороны республики, во вторник, 24 мая 2022 года, отказал 11 гражданам Чехии в их просьбе разрешить им вступить [в состав подразделений] ВС Украины", - отметил Овчачек.

Земан ранее выразил согласие на присоединение к частям киевских властей 103 граждан Чехии. Законодательство республики запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в Чехии.