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27 минут назад

Земан запретил 11 гражданам Чехии присоединиться к ВС Украины

ТАСС

Президент Чехии Милош Земан во вторник не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Земан запретил гражданам Чехии присоединиться к ВС Украины
Фото: ReutersReuters

"Президент Чехии Милош Земан, опираясь на отрицательную рекомендацию министерства обороны республики, во вторник, 24 мая 2022 года, отказал 11 гражданам Чехии в их просьбе разрешить им вступить [в состав подразделений] ВС Украины", - отметил Овчачек.

Земан ранее выразил согласие на присоединение к частям киевских властей 103 граждан Чехии. Законодательство республики запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в Чехии.

В мире,Иржи Овчачек,Милош Земан,
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