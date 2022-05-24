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1 час назад

Глава Пентагона выступил на фоне перевернутых флагов Украины

Алиса Селезнёва

На видеоконференции контактной группы по Украине с участием главы Пентагона Ллойда Остина все украинские флаги оказались висящими вверх ногами. Об этом пишет RT.

Глава Пентагона выступил на фоне перевернутых флагов Украины
Фото: ReutersReuters

На скриншоте, который привело издание, видно, что за спиной выступающих чередуются украинские и американские государственные флаги. При этом флаги Украины висят желтым, а не синим цветом вверх.

В рамках этого мероприятия глава военного ведомства США Ллойд Остин заявил, что страны Запада должны активизировать предоставление помощи киевскому режиму, отмечает ФАН.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.

21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. Средства потратят на вооружение, обучение и снабжение украинских военных.

В мире,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,ЕС,
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