Глава Пентагона выступил на фоне перевернутых флагов Украины

На видеоконференции контактной группы по Украине с участием главы Пентагона Ллойда Остина все украинские флаги оказались висящими вверх ногами. Об этом пишет RT.

Фото: Reuters Reuters

На скриншоте, который привело издание, видно, что за спиной выступающих чередуются украинские и американские государственные флаги. При этом флаги Украины висят желтым, а не синим цветом вверх.

В рамках этого мероприятия глава военного ведомства США Ллойд Остин заявил, что страны Запада должны активизировать предоставление помощи киевскому режиму, отмечает ФАН.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом США направили Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.