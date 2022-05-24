Финляндия и НАТО подписали соглашение о взаимной поддержке

Финляндия и НАТО подписали техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей стороны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.
В Минобороны уточнили, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Речь идет о поддержке во всех ситуациях, связанных с безопасностью.
К примеру, поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов.
По словам министра обороны Антти Кайкконена, ключевая цель подписания документа - обеспечить эффективное получение военной помощи.
18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приедут в Анкару для обсуждения вопроса о вступлении своих стран в НАТО.