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7 минут назад

Финляндия и НАТО подписали соглашение о взаимной поддержке

Вероника Полынина

Финляндия и НАТО подписали техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей стороны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны.

Финляндия и НАТО подписали соглашение о взаимной поддержке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны уточнили, что поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства. Речь идет о поддержке во всех ситуациях, связанных с безопасностью.

К примеру, поддержка принимающей стороны предоставляется и принимается во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также при урегулировании военных кризисов.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, ключевая цель подписания документа - обеспечить эффективное получение военной помощи.

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приедут в Анкару для обсуждения вопроса о вступлении своих стран в НАТО.

В мире,Антти Кайкконен,Йенс Столтенберг,НАТО,
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