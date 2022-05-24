В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
33 минуты назад

Ким Чен Ын похоронил наставника

Lenta.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на похоронах высокопоставленного северокорейского чиновника, маршала Корейской народной армии (КНА) Хен Чхоль Хэ, скончавшегося на фоне вспышки COVID-19 в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын похоронил наставника
Фото: ReutersReuters

По его информации, Ким Чен Ын лично нес гроб с телом бывшего генерального советника Министерства национальной обороны, а в ходе траурных мероприятий на кладбище присыпал останки землей и произнес прощальную речь.

Считается, что Хен Чхоль Хэ был одной из центральных фигур в военном руководстве КНДР и одним из ближайших советников прежних ее руководителей, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Последнего он неоднократно сопровождал на публичных мероприятиях и в ходе государственных визитов. Кроме того, он сыграл ключевую роль в подготовке следующего лидера страны, Ким Чен Ына, и фактически был его наставником.

В середине мая в Северной Корее выявили первые случаи заражения коронавирусом, или, как его называют в стране, «неизвестной лихорадкой». На данный момент число заболевших превысило 2,5 миллиона. Власти ввели в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».

В мире,Чен Ким,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители