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54 минуты назад

Более 6,5 миллиона беженцев покинули Украину с начала спецоперации

Lenta.ru

Более 6,59 миллиона беженцев покинули Украину с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Более 6,5 миллиона беженцев покинули Украину
Фото: ReutersReuters

За последние сутки их число увеличилось более чем на 56 тысяч.

23 мая ООН сообщила, что в мире количество человек, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов. Управление верховного комиссара назвало эту цифру ошеломляющей.

Ранее Европейское агентство по охране внешних границ (Frontex) сообщило, что более трех миллионов украинских граждан прибыли в Польшу, а свыше одного миллиона — в Молдавию.

В мире,Frontex,ООН,
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