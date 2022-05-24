Более 6,5 миллиона беженцев покинули Украину

Более 6,59 миллиона беженцев покинули Украину с начала специальной военной операции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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За последние сутки их число увеличилось более чем на 56 тысяч.

23 мая ООН сообщила, что в мире количество человек, покинувших свои дома из-за вооруженных конфликтов, насилия и преследований, впервые в истории превысило 100 миллионов. Управление верховного комиссара назвало эту цифру ошеломляющей.