Турция поставила условия Швеции и Финляндии

Главный советник турецкого президента Ибрагим Калын проинформировал об итогах переговоров между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, претендующие на членство в альянсе страны с пониманием отнеслись к позиции Турции. Анкара проинформировала их представителей о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее деятельности, потребовала экстрадиции из этих государств подозреваемых в терроризме, а также снятия ограничений, связанных с поставками на турецкую территорию продукции оборонной промышленности.
«Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи», — заявил Калын.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО.