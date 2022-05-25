Турция поставила условия Швеции и Финляндии

Главный советник турецкого президента Ибрагим Калын проинформировал об итогах переговоров между Анкарой , Стокгольмом и Хельсинки по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО , передает РИА «Новости».

По словам чиновника, претендующие на членство в альянсе страны с пониманием отнеслись к позиции Турции. Анкара проинформировала их представителей о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее деятельности, потребовала экстрадиции из этих государств подозреваемых в терроризме, а также снятия ограничений, связанных с поставками на турецкую территорию продукции оборонной промышленности.