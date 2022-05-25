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1 час назад

Представитель Эрдогана: Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции

Газета.Ruиещё 3

Главный советник турецкого президента Ибрагим Калын проинформировал об итогах переговоров между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по поводу членства Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».

Турция поставила условия Швеции и Финляндии
Фото: ReutersReuters

По словам чиновника, претендующие на членство в альянсе страны с пониманием отнеслись к позиции Турции. Анкара проинформировала их представителей о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее деятельности, потребовала экстрадиции из этих государств подозреваемых в терроризме, а также снятия ограничений, связанных с поставками на турецкую территорию продукции оборонной промышленности.

«Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи», — заявил Калын.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара хочет получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО.

В мире,Ибрагим Калын,Мевлют Чавушоглу,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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