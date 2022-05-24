России и Китаю предрекли лидерство в «новом мире»

Начинается новая эпоха в истории человечества. Роль лидеров будут играть Россия и Китай. Это положит конец многовековому доминированию Запада. Об этом пишет сербское издание «Печат», выражая уверенность в том, что скоро Москва одержит убедительную победу над Западом.

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению автора статьи, начало этой эпохе положила Сербия, дав принципиальный отпор западной агрессии и разрушению.

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«Новый мир основан на добре, а Запад ― на зле. Добродетель побеждает грех. Любовь побеждает ненависть. Истина побеждает ложь. Мир побеждает войну. Западом управляют богатейшие единицы, а Россией и Китаем ― люди, которыми движут духовно-нравственные ценности и принципы», - цитирует статью «ИноСМИ».

По мнению автора, ввиду православных корней России Новый мир ― это воплощение Нового завета. В Новом мире человеческая жизнь, человеколюбие и сообщество людей являются абсолютными ценностями. Сила Нового мира основана на качествах человека, тогда как сила Запада основывалась на злоупотреблении человеческими слабостями.

«Жители западных стран, да и весь мир, стали заложниками верхушки, которая узурпировала власть в западных странах, и которая правит с помощью лжи и агрессивной ложной и коррумпированной демократии», - говорится в статье.

Автор отмечает, что нынешний кризис разгорелся, когда Россия превратилась в сильнейшую в военно-политическом плане державу, а Китай занял первое место в экономике. Западу осталось лишь гипертрофированное доминирование на поле пропаганды. Поэтому не стоит ожидать серьезных переговоров с Западом, а Западу нужно отказаться от надежд на победу.

Сербский журналист также отмечает, что самый агрессивный шаг Запада ― обострение украинского кризиса, которое готовилось годами. Украинский кризис заставил РФ начать спецоперацию и позволил Западу развязать небывалую информационную истерию и отчаянную гибридную войну. Ее жертва ― все человечество, включая население западных и европейских стран.