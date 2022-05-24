В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
18 минут назад

В Литве заявили об укреплении диктатуры в Белоруссии

Газета.Ru

Действующий политический режим в Минске продолжает идти по пути укрепления своей диктатуры, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Ее слова приводит издание Delfi.

В Литве заявили об укреплении диктатуры в Белоруссии
Фото: БелТаБелТа

«Беларусь <...> все эти годы продолжала идти по пути укрепления диктатуры Лукашенко», — заявила политик журналистам в Сейме 24 мая.

По словам Чмилите-Нильсен, Литва постоянно следит за ситуацией в Белоруссии и поддерживает граждан, «испытывающих иго диктатора».

Лукашенко ранее пошутил, что его критиковали за диктатуру, тем не менее при «этой диктатуре» в стране, по его оценке, есть порядок. В феврале 2020 года Лукашенко уже шутил про диктатуру. Тогда он заявил во время встречи с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео, что белорусская диктатура отличается тем, что глава государства работает в выходные дни, когда все остальные граждане страны отдыхают.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 мая провели переговоры, на которых обсудили интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также ситуацию в экономике.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители