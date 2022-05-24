В Литве заявили об укреплении диктатуры в Белоруссии

Действующий политический режим в Минске продолжает идти по пути укрепления своей диктатуры, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Ее слова приводит издание Delfi.
«Беларусь <...> все эти годы продолжала идти по пути укрепления диктатуры Лукашенко», — заявила политик журналистам в Сейме 24 мая.
По словам Чмилите-Нильсен, Литва постоянно следит за ситуацией в Белоруссии и поддерживает граждан, «испытывающих иго диктатора».
Лукашенко ранее пошутил, что его критиковали за диктатуру, тем не менее при «этой диктатуре» в стране, по его оценке, есть порядок. В феврале 2020 года Лукашенко уже шутил про диктатуру. Тогда он заявил во время встречи с тогдашним госсекретарем США Майком Помпео, что белорусская диктатура отличается тем, что глава государства работает в выходные дни, когда все остальные граждане страны отдыхают.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 23 мая провели переговоры, на которых обсудили интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также ситуацию в экономике.