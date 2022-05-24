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39 минут назад

Зарубежные СМИ обсудили новые снимки со скандальной вечеринки Джонсона

Вероника Полынина

В Великобритании обнародованы новые снимки со скандальной вечеринки на Даунинг-стрит. Фотографии, на которых премьер-министр страны Борис Джонсон поднимает бокал во время общенационального локдауна, вызвали новую волну возмущения на страницах британских СМИ.

Зарубежные СМИ обсудили новые снимки со скандальной вечеринки Джонсона
Фото: ReutersReuters

Guardian

Борис Джонсон, которого засняли с вином в руке, неоднократно говорил, что не знал о каких-либо вечеринках, нарушающих закон.

Mirror

Джонсон построил карьеру на лжи и должен быть уволен за то, что не рассказал правду. Он соврал, заявив, что в тот день на Даунинг-стрит не проводились вечеринки. Вечеринка была, и правила, по всей видимости, не соблюдались.

Independent

Люди, которые потеряли близких от Covid-19, в ярости из-за новых фотографий премьер-министра, пьющего вино на вечеринке во время карантина. Один скорбящий родственник назвал снимки «еще одним ударом в сердце», а другой сказал о премьер-министре: «Надеюсь, он сможет жить с самим собой».

Telegraph

Политические оппоненты Бориса Джонсона обвинили его в том, что он «принимает британцев за дураков» после того, как в СМИ просочились фотографии, на которых премьер-министр поднимает бокал во время вечеринки в то время, когда действовали ограничения из-за коронавируса.

В мире,Борис Джонсон,
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