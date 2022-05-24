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24 минуты назад

В Армении сообщили об обысках в квартирах оппозиционеров

Lenta.ru

Полиция Армении проводит обыски в квартирах членов оппозиционной партии «Дашнакцутюн» в Котайкской, Гегаркуникской и Тавушской областях. Об этом заявил один из координаторов оппозиционного движения «Сопротивление», вице-спикер Национального собрания (парламента) республики от фракции «Армения» Ишхан Сагателян, передает «Sputnik Армения».

В Армении сообщили об обысках в квартирах оппозиционеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь партии «Отечество» Сос Акопян также сообщил, что в настоящее время обыск проводится в квартире члена политсилы Арсена Никогосяна. По словам Акопяна, в квартире Никогосяна силовики ищут наркотики.

Об аналогичных мероприятиях в домах членов Республиканской партии Армении в городах Ноемберян и Гюмри заявил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Ранее сообщалось, что в Ереване участники движения «Сопротивление» заблокировали здание Министерства иностранных дел (МИД) Армении. Отмечается, что к блокировке выходов из правительственного здания протестующих призвал Ишхан Сагателян.

Сторонники оппозиции уже несколько недель устраивают акции протеста в Ереване и других городах Армении. Их участники заявляют, что политика правительства премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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