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52 минуты назад

Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает оружия

ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране недостаточно оружия, которое ей передают, и призвал партнеров ускорить поставки.

Кулеба: Украине все еще не хватает оружия
Фото: ReutersReuters

"Слишком рано говорить, что у Украины есть все оружие, которое ей нужно", - написал он во вторник в Twitter.

Министр вновь обратился к партнерам с просьбой ускорить поставки, в особенности реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, заявил, что "у украинской армии в 20 раз меньше военной техники, чем у российской".

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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