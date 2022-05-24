В Казахстане местные жители начали массово рвать свои заграничные паспорта. Причиной порчи официально выданных документов в стране стали чипы, которые обнаруживают в задней обложке загранпаспортов их владельцы. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.