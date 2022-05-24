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1 час назад

Жители Казахстана показали на видео чип в загранпаспорте

Александр Кузьмин

В Казахстане местные жители начали массово рвать свои заграничные паспорта. Причиной порчи официально выданных документов в стране стали чипы, которые обнаруживают в задней обложке загранпаспортов их владельцы. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

При этом в МВД заверяют, что в специальном устройстве хранятся анкетные данные гражданина, что упрощает процедуру пересечения границы. Заграничный паспорт с встроенной микросхемой выдают в Казахстане с 2009 года.

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