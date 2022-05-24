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23 минуты назад

Блокировку здания МИД протестующими в Ереване сняли на видео

Александр Кузьмин

В Ереване протестующие заблокировали здание МИД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Сегодня утром активисты прорвали оцепление полиции перед зданием армянского внешнеполитического ведомства. Как уточняет ТАСС, один из лидеров массового протеста Ишхан Сагателян заявил, что оно больше не служит интересам Армении и народа.

«Это ведомство больше не служит интересам Армении и армянского народа», – передает его слова источник.

Массовые акции протеста проходят в Армении с 25 апреля, демонстранты требуют отставки действующего премьера Никола Пашиняна.

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