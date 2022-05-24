Блокировку здания МИД протестующими в Ереване сняли на видео

В Ереване протестующие заблокировали здание МИД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Сегодня утром активисты прорвали оцепление полиции перед зданием армянского внешнеполитического ведомства. Как уточняет ТАСС, один из лидеров массового протеста Ишхан Сагателян заявил, что оно больше не служит интересам Армении и народа.