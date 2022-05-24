Прокуратура и СБ Молдавии пришли с обыском в дом экс-президента Додона

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве родины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры республики Мариану Керпек.
Керпек рассказала, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели обыски в доме у экс-президента страны. Обыски связаны с делом о получении взятки от бывшего главы Демократической партии Владимира Плахотнюка, уточнила она. Обыски также проходят в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».
По словам Керпек, Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.
«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», - сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры.
18 мая Генпрокуратура Молдавии сообщила о начале уголовного преследования на основании видеозаписи, опубликованных в 2020 году. На записи тогдашний лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют кульком. Из разговора становится ясно, что в пакете находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, которую возглавлял Додон. В 2020 году Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, заявив, что в ходе проверки элементов преступления выявлено не было.