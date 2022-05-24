Русский язык получит новый статус в Херсонской области

Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от боевиков Херсонской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

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«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории», — заявил он.

Отмечается, что обучение в школах и вузах области будет осуществляться на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.

Напомним, русский язык занял пятое место в списке 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, среди которых - роль в бытовой и научной коммуникациях. Таковы данные исследования Института Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год.