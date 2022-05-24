Несмотря на то, что на Украине очень много русскоязычных граждан, их права ущемляются на законодательном уровне. На этом фоне итальянский журналист Франко Батталья задал ряд вопросов киевскому режиму, сообщает портал Nicolo Porro.

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Итальянец напомнил про обвинение украинских властей в неонацизме со стороны президента России Владимира Путина.

«Я буду анализировать позицию Украины по отношению к русскоязычным украинцам», — заявил Батталья.

В качестве примера он привел Швейцарию, где государственными, помимо немецкого, являются французский и итальянский языки. На них говорят 25 и 10 процентов жителей страны соответственно. Кроме того, официальный статус в общении с ретороманцами имеет и романшский. Этим языком владеет всего около 1% граждан страны.

Защищены языки меньшинств и в Италии, где на итальянском говорят 99% жителей. Абсолютно другая ситуация складывается на Украине. В Конституции 1996 года указано, что гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков меньшинств. При этом, по данным 2012 года, родным русский язык считали 42% украинцев. К 2021 году эта цифра снизилась до 21%.

У журналиста возник вопрос — почему при таких цифрах на Украине всего один государственный язык, тогда как русский по законам страны, стоит рядом с языками, на котором говорят менее 1% украинцев.

Еще один вопрос, которым задался репортер, — как за 10 лет свое отношение к родному языку сумели изменить аж 20% граждан?

«Какие такие методы "убеждения" использовались? Родной язык — этот тот, который мы впитали с молоком матери, слушая ее голос», — отметил Батталья.