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55 минут назад

Премьер Болгарии призвал ЕС к единой позиции по оплате газа

Вероника Полынина

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков призвал страны Евросоюза выработать общую позицию по поставкам газа из России, передает «Прайм».

Премьер Болгарии призвал ЕС к единой позиции по оплате газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Петкова, европейские страны в одиночку не смогут справиться с этой проблемой.

«Необходимо иметь общую позицию, потому что Россия и "Газпром" имеют возможность предоставлять различные условия разным странам, что предполагает, что одни страны могут платить, а другие нет», - сказал болгарский премьер после переговоров с итальянским коллегой Марио Драги в Риме.

По его словам, тема единой позиции Евросоюза по газу будет обсуждаться на следующей встрече лидеров ЕС.

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Петков объяснил, что для Болгарии «был абсолютный риск при обмене евро на рубли», но для других стран подобной проблемы не существует. По мнению болгарского премьера, пока государства Европы не объединятся, будет сохраняться вероятность, что страны «будут играть по разным правилам».

В мире,Марио Драги,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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