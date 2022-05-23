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1 час назад

США и Великобритания ищут замену GPS из-за угроз со стороны России

Газета.Ruиещё 1

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин обвинил Россию в активных попытках глушения сигнала GPS на территории Украины с начала спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

США и Великобритания ищут замену GPS из-за угроз со стороны России
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

Он подчеркнул, что британским властям «необходимо проявлять бдительность» перед лицом этой угрозы и извлечь уроки, продолжая работать над собственными инновациями в этой сфере.

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В Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании подтвердили, что правительство рассматривает «различные варианты усиления безопасности» Британии, в том числе альтернативы GPS. По данным The Times, Лондон может обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки компании OneWeb. Британские власти также ведут переговоры с американской компанией NextNav о развертывании в Лондоне и Манчестере системы навигации, использующей только сигнал наземных станций. В компании утверждают, что сигнал ее оборудования сильнее сигнала GPS и его сложнее заглушить.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS. Сообщалось также, что «Роскосмос» направит в Минтранс РФ и Росавиацию техпредложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС.

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