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1 час назад

В США спрогнозировали «смертельно опасное» лето из-за нехватки электроэнергии

Lenta.ru

Изнуряющая жара повысит спрос на электроэнергию в ближайшие месяцы, что поставит под угрозу жизнь людей, пишет Bloomberg.

В США спрогнозировали «смертельно опасное» лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты предупредили о приближении жаркого и «смертельно опасного» лета с частыми отключениями электроэнергии. Ситуация с пандемией коронавируса, события на Украине и глобальный энергетический кризис приведут к нехватке электроэнергии летом 2022 года, считают авторы. Они напомнили, что лето в большей части Северного полушария является типичным пиком использования электричества. В Южной Азии температура сейчас так же растет, что приводит к частому включению кондиционеров.

По данным журналистов, аномальная жара в Азии привела к многочасовым ежедневным отключениям электроэнергии, в результате чего более одного миллиарда людей в Пакистане, Мьянме, Шри-Ланке и Индии оказались под угрозой.

«Шесть электростанций в Техасе вышли из строя с мае. Этим летом несколько штатов США столкнутся с перебоями в подаче электроэнергии. Энергоснабжение будет затруднено в Китае и Японии. Южная Африка готовится к рекордному году отключений. Европа также в шатком положении: если Москва перекроет подачу природного газа в регион, это может привести к веерным отключениям в некоторых странах», — спрогнозировали специалисты.

Ранее сообщалось, что глобальные выбросы углерода в энергетическом секторе в 2021 году выросли до рекордного уровня. Восстановление после пандемии привело к увеличению спроса, поэтому коммунальные предприятия начали переходить на уголь на фоне энергокризиса.

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