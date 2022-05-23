В США спрогнозировали «смертельно опасное» лето

Изнуряющая жара повысит спрос на электроэнергию в ближайшие месяцы, что поставит под угрозу жизнь людей, пишет Bloomberg.

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Специалисты предупредили о приближении жаркого и «смертельно опасного» лета с частыми отключениями электроэнергии. Ситуация с пандемией коронавируса, события на Украине и глобальный энергетический кризис приведут к нехватке электроэнергии летом 2022 года, считают авторы. Они напомнили, что лето в большей части Северного полушария является типичным пиком использования электричества. В Южной Азии температура сейчас так же растет, что приводит к частому включению кондиционеров.

По данным журналистов, аномальная жара в Азии привела к многочасовым ежедневным отключениям электроэнергии, в результате чего более одного миллиарда людей в Пакистане, Мьянме, Шри-Ланке и Индии оказались под угрозой.

«Шесть электростанций в Техасе вышли из строя с мае. Этим летом несколько штатов США столкнутся с перебоями в подаче электроэнергии. Энергоснабжение будет затруднено в Китае и Японии. Южная Африка готовится к рекордному году отключений. Европа также в шатком положении: если Москва перекроет подачу природного газа в регион, это может привести к веерным отключениям в некоторых странах», — спрогнозировали специалисты.