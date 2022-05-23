МИД Польши отреагировал на планы Киева предоставить полякам привилегии

МИД Польши считает важным символическим жестом озвученное украинским президентом Владимиром Зеленским предложение предоставить гражданам Польши расширенные возможности и права на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
"Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живут там, на Украине. Это потомки поляков еще с тех лет, когда часть этой территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии", - сказал Пшидач.
"Но важнее всего то, что поляки, которые сегодня ездят на Украину, во Львов или Киев, которые хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут также определенные, подобные полученным [в Польше] украинскими гражданами, привилегии получить. Это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение и точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения. Я бы оценил этот жест по достоинству", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Верховной раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. Он добавил, что нынешняя ситуация "невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого". Ранее Зеленский также анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.
Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.