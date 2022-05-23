В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

МИД Польши считает важным символическим жестом планы Киева предоставить полякам привилегии

ТАСС

МИД Польши считает важным символическим жестом озвученное украинским президентом Владимиром Зеленским предложение предоставить гражданам Польши расширенные возможности и права на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

МИД Польши отреагировал на планы Киева предоставить полякам привилегии
Фото: 

"Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живут там, на Украине. Это потомки поляков еще с тех лет, когда часть этой территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии", - сказал Пшидач.

"Но важнее всего то, что поляки, которые сегодня ездят на Украину, во Львов или Киев, которые хотят инвестировать или вести бизнес на Украине, смогут также определенные, подобные полученным [в Польше] украинскими гражданами, привилегии получить. Это символический жест, но он может иметь конкретное практическое измерение и точно сблизит наши народы, в том числе и с правовой точки зрения. Я бы оценил этот жест по достоинству", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Верховной раде, заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами. Он добавил, что нынешняя ситуация "невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого". Ранее Зеленский также анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.

В мире,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Верховная Рада,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители