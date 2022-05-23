МИД Польши отреагировал на планы Киева предоставить полякам привилегии

"Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живут там, на Украине. Это потомки поляков еще с тех лет, когда часть этой территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии", - сказал Пшидач.