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8 минут назад

В Пентагоне заявили, что США не будут формулировать Киеву задачи в бою

ТАСС

Администрация США не будет формулировать Украине ее задачи в боевых действиях, Киев должен сам принимать такого рода решения. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

В Пентагоне ответили на вопрос, кто формирует задачи Киеву
Фото: CC BY-SA 4.0 CC BY-SA 4.0

На брифинге для журналистов в Пентагоне его спросили, играют ли США и НАТО роль в формулировании для Киева задач в боевых действиях.

"Это борьба Украины. Это не борьба Соединенных Штатов. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что мы поддерживаем их в их усилиях по защите своей суверенной территории. Остальные члены международного сообщества делают то же самое", - сказал министр.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,Администрация США,Пентагон,
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