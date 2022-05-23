В Пентагоне ответили на вопрос, кто формирует задачи Киеву

"Это борьба Украины. Это не борьба Соединенных Штатов. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что мы поддерживаем их в их усилиях по защите своей суверенной территории. Остальные члены международного сообщества делают то же самое", - сказал министр.