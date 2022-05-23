В Пентагоне ответили на вопрос, кто формирует задачи Киеву

Администрация США не будет формулировать Украине ее задачи в боевых действиях, Киев должен сам принимать такого рода решения. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
На брифинге для журналистов в Пентагоне его спросили, играют ли США и НАТО роль в формулировании для Киева задач в боевых действиях.
"Это борьба Украины. Это не борьба Соединенных Штатов. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что мы поддерживаем их в их усилиях по защите своей суверенной территории. Остальные члены международного сообщества делают то же самое", - сказал министр.