Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции

Вооруженные силы Турции начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением к народу после заседания Кабмина.

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Вооруженные силы Турции сейчас проводят операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза», - цитирует РИА Новости турецкого президента.

Ранее в Германии назвали Эрдогана «двойным агентом» и призвали НАТО рискнуть конфликтом с ним. Журналист из ФРГ обратил внимание, если не «положить конец шантажу» со стороны турецкого президента, то это создаст опасный прецедент для всего Североатлантического альянса.