Эрдоган отказался ввязываться в «шоу по Украине»

Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине » и будет продолжать отношения с Россией . Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам, передает РИА «Новости».

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», - сказал Эрдоган.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После этого США, Евросоюз и другие страны ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял о посреднической роли страны в ходе украинского кризиса. Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы присоединилась к санкциям против Москвы, констатировал он. При этом министр подчеркнул, что Турция может стать участником санкционного давления на Россию только в том случае, если санкции будут одобрены ООН.