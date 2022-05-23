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29 минут назад

Эрдоган: Турция не будет ввязываться в «шоу по Украине»

Вероника Полынина

Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине» и будет продолжать отношения с Россией. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к гражданам, передает РИА «Новости».

Эрдоган отказался ввязываться в «шоу по Украине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», - сказал Эрдоган.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. После этого США, Евросоюз и другие страны ввели масштабные антироссийские санкции. Турция отказалась к ним присоединиться.

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял о посреднической роли страны в ходе украинского кризиса. Турция не смогла бы стать честным посредником между Россией и Украиной, если бы присоединилась к санкциям против Москвы, констатировал он. При этом министр подчеркнул, что Турция может стать участником санкционного давления на Россию только в том случае, если санкции будут одобрены ООН.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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