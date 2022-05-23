Белый дом пояснил слова Байдена о защите Тайваня

Заявление президента США Джо Байдена о готовности защитить Тайвань от Китая подразумевало поставки вооружения на остров, заявил NBC источник в Белом доме.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам источника, Байден привержен миру и стабильности в регионе и в своем заявлении лишь подтвердил обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем».

«Он подтвердил нашу политику "одного Китая" и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем», - приводит РИА «Новости» заявление представителя Белого дома.

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, возможно ли военное вмешательство США, если Китай попытается захватить Тайвань, заявил: «Это обязательство, которое мы на себя взяли». Он подчеркнул, что Китай «играет с огнем», направляя свои военные самолеты в район Тайваня. По словам Байдена, США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».