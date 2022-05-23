Чехия передала Украине танки и вертолеты огневой поддержки

Также глава Пентагона выразил благодарность Дании, которая объявила о передаче Украине пусковой установки «Гарпун» и ракет. По словам Остина, в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче необходимых артиллерийских систем и боеприпасов Киеву.