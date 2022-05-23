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34 минуты назад

Европейцев призвали экономить на отоплении

Lenta.ru

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал европейцев меньше отапливать дома следующей зимой. Он указал, что таким образом Европа сэкономит миллиарды кубометров газа, что поможет странам значительно снизить зависимость от российского топлива, передает РИА Новости.

Европейцев призвали экономить на отоплении
Фото: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix / ReutersOle Berg-Rusten / NTB Scanpix / Reuters

На международном экономическом форуме в Давосе Бироль выступил с идеей сократить спрос на нефть и газ в Европе в кратчайшие сроки. Одним из пунктов его плана стала рекомендация снизить температуру в домах на два градуса. По его мнению, зима в Европе будет довольно сложной, однако незначительная регулировка отопления «будет достаточна для экономии 20 миллиардов кубометров, что эквивалентно газу, идущему из первого "Северного потока"».

Однако глава МЭА ошибся в подсчетах, занизив мощности газопровода почти в три раза — в прошлом году по «Северному потоку» было поставлено 59,2 миллиарда кубометров газа.

Ранее европейцев уже призывали экономить электроэнергию и уходить от привычного образа жизни. Так, немцам посоветовали бросить машины и пересесть на велосипеды, а итальянцам — отключать кондиционеры летом.

В мире,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,
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