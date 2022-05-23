В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
54 минуты назад

Bloomberg: ЕС находится в тупике из-за России

Ura.Ru

Евросоюз находится в тупике из-за невозможности ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

ЕС оказался в тупике из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейский Союз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть, когда лидеры блока встретятся на следующей неделе, поскольку Венгрия по-прежнему выступает против этой меры. ЕС уже несколько недель находится в тупике из-за предложения Еврокомиссии о поэтапном отказе от российской нефти к началу 2023 года», — пишет Bloomberg.

Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение.

Франция назвала эмбарго на нефть РФ «вопросом нескольких дней»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь принудить страну к нужному им решению, пишет RT.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители