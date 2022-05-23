ЕС оказался в тупике из-за России

«Европейский Союз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть, когда лидеры блока встретятся на следующей неделе, поскольку Венгрия по-прежнему выступает против этой меры. ЕС уже несколько недель находится в тупике из-за предложения Еврокомиссии о поэтапном отказе от российской нефти к началу 2023 года», — пишет Bloomberg.