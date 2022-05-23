Мэр Львова назвал русофобию на Украине недостаточной

Мэр ответил на жалобы в социальных сетях на его унизительные высказывания в адрес россиян, заявив о недостатке русофобии в республике.

«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия все еще недостаточна», — отметил он.

В апреле Садовой сообщил, что власти Львова решили переименовать улицы, названные в честь русских деятелей. Он заявил, что по его распоряжению была создана специальная комиссия, которая вместе с учеными «проанализирует все названия улиц, которые "надо откорректировать"».