Американцев возмутило выступление Зеленского в Давосе

Пользователи Twitter из США оценили просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ужесточении антироссийских санкций, которую он озвучил на международном экономическом форуме в Давосе.

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Их комментарии приводит «РИА Новости».

«Так устал видеть этого человека по телевизору. Он надел военную форму на одну фотосессию, чтобы привлечь к себе внимание. Теперь его показывают по ящику больше, чем президента США. Джо Байдена», — написал пользователь с ником The Crypto King.

Другой участник дискуссии призвал Зеленского «немедленно прекратить конфликт и вернуть людям еду на стол».

А пользователь с ником MichaelW и вовсе задался вопросом о том, не дает ли президент Украины «советы остальному миру, как лишить американцев их денег».

«Кажется, Давос только что стал расчетным банком для Киева», — заявил еще один участник дискуссии.

JerryHaleyI возмутило, что Зеленский обратился со своей просьбой к миру, «находящемуся в экономическом аду». По его мнению, у президента Украины «все хорошо, ведь он только что получил 40 миллиардов долларов от американских налогоплательщиков».