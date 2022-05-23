Киссинджер озвучил статус Украины и конечную цель конфликта

Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации. Об этом в понедельник заявил бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе