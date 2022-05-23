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19 минут назад

Киссинджер: нейтральный статус Украины должен быть конечной целью в сложившейся ситуации

Газета.Ruиещё 3

Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации. Об этом в понедельник заявил бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе

Киссинджер озвучил статус Украины и конечную цель конфликта
Фото: ТАССТАСС

"Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой", - сказал он в беседе по видеосвязи.

В мире,Генри Киссинджер,
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