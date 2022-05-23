Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту РФ в Крыму

Украинский суд постановил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича за подписание в 2010 году так называемых Харьковских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

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«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, — говорится в сообщении ведомства.

Экс-президента обвиняют в подписании от имени Украины соглашения с Россией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины был продлен на 25 лет.

Ранее в отношении Януковича возбудили еще одно уголовное дело за организацию незаконного массового пересечения границы. Утверждается, что 23 февраля 2014 года экс-президент и еще, как минимум, 20 человек незаконно пересекли границу, вылетев на российских вертолетах из села Урзуф Донецкой области. Местом назначения стал российский город Анапа.