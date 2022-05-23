Суд разрешил арестовать Януковича за соглашение по флоту РФ в Крыму

Украинский суд постановил арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича за подписание в 2010 году так называемых Харьковских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.
«Печерский районный суд города Киева 23 мая 2022 года избрал бывшему президенту Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены, — говорится в сообщении ведомства.
Экс-президента обвиняют в подписании от имени Украины соглашения с Россией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины был продлен на 25 лет.
Ранее в отношении Януковича возбудили еще одно уголовное дело за организацию незаконного массового пересечения границы. Утверждается, что 23 февраля 2014 года экс-президент и еще, как минимум, 20 человек незаконно пересекли границу, вылетев на российских вертолетах из села Урзуф Донецкой области. Местом назначения стал российский город Анапа.
24 января 2019 года Янукович уже был осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену в форме «предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины» и за пособничество в ведении агрессивной войны.