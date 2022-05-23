В Киеве назвали сроки предоставления ей статуса кандидата в ЕС

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал возможные сроки предоставления стране статуса кандидата в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина — единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней», — заявил Николенко.

Он отметил, что получение Украиной статуса кандидата «станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия». Николенко признал, что статус кандидата не означает немедленное вступление в Евросоюз. При этом он выразил надежду, что Украина пройдет путь в ЕС быстрее, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство.