Зеленский выступил на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам и международным компаниями взять на себя "шефство" над регионами Украины для восстановления после завершения боевых действий. Его высказывания прозвучали в ходе выступления в понедельник по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Леди и джентльмены, мы предлагаем миру установить прецедент восстановления страны после войны", - сказал Зеленский. "Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ огромен. Наши убытки составляют полтриллиона долларов", - заявил президент Украины. "Мы должны восстановить целые города и отрасли", - добавил он. "Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, либо у городов-партнеров, либо у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью", - сказал он. "Британия, Дания, Европейский союз и другие ведущие международные субъекты выбрали для себя конкретное направление для шефства при восстановлении", - добавил Зеленский.
Глава государства заявил, что, по его мнению, при восстановлении Украины могут быть использованы средства Европейского союза, а также замороженные за рубежом активы России.
"Я хочу отметить усилия [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, особенно ее предложение создать платформу для восстановления и реконструкции, которая будет находиться под совместным управлением Европейской комиссии и Украины и позволит направить ресурсы Европейского союза на восстановление нормальной жизни в нашей стране", - сказал он.
"Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены, и потом они должны быть перечислены в специальный фонд, который может быть использован, чтобы помочь всем, кто пострадал от войны", - утверждал Зеленский.
Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд на фоне боевых действий. Об этом сообщил президент ВБ Дэвид Малпасс в ходе состоявшегося 21 апреля круглого стола, посвященного ситуации на Украине. В то же время Зеленский, выступая 3 мая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой "Уолл-стрит джорнэл", заявил, что на восстановление Украины потребуется по меньшей мере $600 млрд.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.