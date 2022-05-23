Зеленский выступил на форуме в Давосе

"Леди и джентльмены, мы предлагаем миру установить прецедент восстановления страны после войны", - сказал Зеленский. "Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ огромен. Наши убытки составляют полтриллиона долларов", - заявил президент Украины. "Мы должны восстановить целые города и отрасли", - добавил он. "Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, либо у городов-партнеров, либо у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью", - сказал он. "Британия, Дания, Европейский союз и другие ведущие международные субъекты выбрали для себя конкретное направление для шефства при восстановлении", - добавил Зеленский.