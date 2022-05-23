Лукашенко заявил о планах Польши расчленить Украину

«Нас, да и вас это должно беспокоить, что они [в Польше] уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, «помочь» таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину», - сказал Лукашенко.