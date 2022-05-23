Лукашенко заявил о планах Польши расчленить Украину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске обеспокоены планами Польши по «расчленению» Украины. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нас, да и вас это должно беспокоить, что они [в Польше] уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, «помочь» таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину», - сказал Лукашенко.
По его мнению, такая же стратегия существует и в отношении Западной Белоруссии.
«Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины», - заключил он.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины.
Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял со ссылкой на разведданные, что США и Польша разрабатывают план, цель которого - контроль Польши над «историческими владениями» на Западной Украине под видом введения миротворческих сил.