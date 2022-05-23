В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы

Первый случай заболевания обезьяньей оспой был обнаружен в Шотландии, сообщает The Telegraph.

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По словам Ника Фина, научного директора по вопросам медицины и общественного здравоохранения, первый заболевший «находится под наблюдением и лечится в соответствии с согласованными на национальном уровне протоколами и рекомендациями».

По данным эпидемиологов Гарвардского университета, отслеживающих распространение вируса, случаи заболевания обезьяньей оспой были зарегистрированы в 14 странах, в том числе выявлено 40 случаев в Испании и 23 в Португалии. Первый случай заболевания в Великобритании был выявлен у человека, вернувшегося из Нигерии.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.