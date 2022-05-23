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1 час назад

В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы

Lenta.ru

Первый случай заболевания обезьяньей оспой был обнаружен в Шотландии, сообщает The Telegraph.

В Шотландии выявлен первый случай обезьяньей оспы
Фото: ReutersReuters

По словам Ника Фина, научного директора по вопросам медицины и общественного здравоохранения, первый заболевший «находится под наблюдением и лечится в соответствии с согласованными на национальном уровне протоколами и рекомендациями».

По данным эпидемиологов Гарвардского университета, отслеживающих распространение вируса, случаи заболевания обезьяньей оспой были зарегистрированы в 14 странах, в том числе выявлено 40 случаев в Испании и 23 в Португалии. Первый случай заболевания в Великобритании был выявлен у человека, вернувшегося из Нигерии.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции маловероятно. По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Обезьянья оспа передается воздушно-капельным путем. Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, в частности, из-за путешествий в Азию и Африку. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемический потенциал у болезни достаточно низкий, вирус является малозаразным.

В мире,Владислав Жемчугов,Николай Крючков,Гарвардский университет,
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