Агрессивная демократия: Самые крупные войны, развязанные США

Несмотря на приверженность демократическим ценностям и свободам Соединенные Штаты Америки на сегодняшний момент считаются одной из самых агрессивных в мире стран. Подсчитано, что с начала XX века США свыше 40 раз применяли свои войска на территории других государств. При этом большая часть военных конфликтов начиналась по вине американцев и без одобрения со стороны ООН. В войнах, развязанных Штатами, погибли миллионы человек, а число пострадавших от этих военных конфликтов исчисляется десятками миллионов разбитых судеб. Главные военные конфликты с участием США – в галерее «Рамблера».

1/9 Война во Вьетнаме (1955 – 1975) В марте 1965 года в Дананге были высажены первые отряды 3 500 морских пехотинцев, а в феврале 1968 года войска США во Вьетнаме уже насчитывали 543 тысячи человек. Война закончилась поражение США. Американская армия потеряла 60 тысяч человек убитыми и свыше 300 тысяч ранеными, около 9 тысяч самолетов и вертолетов, большое количество другой военной техники. Жертвами боевых действий стали свыше 2 млн гражданских Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Вторжение США в Гренаду (1983) 25 октября 1983 года США начали военную интервенцию на Гренаду. Поводом к войне стало недовольство американцев политикой правительства Гренады, взявшей курс на активное сотрудничество с социалистическими странами. Операция называлась «Вспышка ярости». «Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной… Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным», - вспоминал в своих мемуарах президент США Рональд Рейган. В конфликте погибли около 100 человек Фото: Wikipedia commons 3/9 Вторжение в Панаму (1989 – 1990) 20 декабря 1989 года на территории Панамской республики началась военная операция «Правое дело». Официальным основанием к войне стало смещение неугодного властям США генерала Норьеги с руководящих постов и предание его суду как уголовного преступника. Представитель США в ООН позднее заявил, что в ходе военной операции США «реализовали право на самооборону». В конфликте погибли около 1000 человек Фото: Wikipedia commons 4/9 Война в Персидском заливе (1991) 2 августа начался вооружённый конфликт между Многонациональными силами (МНС) и Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта, который был захвачен иракцами. 17 января 1991 года США авиация США нанесла массированные удары по территории Ирака и Кувейта. Пять недель авиация непрерывно бомбила иракскую территорию, после чего против деморализованного и ослабленного противника США предприняли сухопутную операцию. Через 100 часов Ирак капитулировал Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Бомбардировки Югославии (1999) 24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции «Союзническая сила». Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица. В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ Фото: ТАСС 6/9 Война в Афганистане (2001-2021) 7 октября 2001 года в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками группировки "Аль Каида" (запрещенная в России террористическая организация), началась военная операция США и их союзников в Афганистане. Операция «Несокрушимая свобода» закончилась в 2021 году падением проамериканского правительства Фото: Reuters 7/9 Иракская война (2003-2011) 20 марта 2003 года началось военное вторжение сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения правительства Саддама Хусейна. Поводом для войны стали обвинения американцев в адрес иракского правительства в разработке оружия массового поражения. Госсекретарь США Колин Пауэлл даже выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, представив всему миру многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения. Уже через год он признался в том, что они были сфальсифицированными. Итогом войны стало свержение власти Саддама Хусейна и партии Баас, капитуляция регулярной армии Ирака и оккупация страны. Жертвами вторжения американцев стали более 650 тысяч иракцев Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Интервенция в Ливию (2011) 19 марта 2011 года началось военное вмешательство сил международной коалиции (в основном стран блока НАТО) в гражданскую войну в Ливии, санкционированное Резолюцией Совета Безопасности ООН 1973. Одной из основных причин интервенции можно считать многолетнее идеологическое, политическое и порой военное противостояние между Ливией и Западом. Итогом операции стал полный крах ливийской государственности и продолжение гражданской войны. Лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами Фото: Reuters 9/9 Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года) 22 сентября 2014 года – началась военная интервенция США и их союзников в Сирию без согласия международно признанного правительства этой страны. Официально заявленной целью американцев стала борьба против террористических организации «Исламское государство», «Аль-Каида» и группировки «Фронт ан-Нусра» (все они запрещены в России). Американское командование также не скрывало, что присутствие американских войск в Сирии — противовес иранскому влиянию, «Хезболле», проиранским шиитским группировкам, поддерживающим правительство Сирийской Арабской Республики Фото: globallookpress.com

Война во Вьетнаме (1955 – 1975)

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В марте 1965 года в Дананге были высажены первые отряды 3 500 морских пехотинцев, а в феврале 1968 года войска США во Вьетнаме уже насчитывали 543 тысячи человек. Война закончилась поражение США. Американская армия потеряла 60 тысяч человек убитыми и свыше 300 тысяч ранеными, около 9 тысяч самолетов и вертолетов, большое количество другой военной техники. Жертвами боевых действий стали свыше 2 млн гражданских.

Вторжение США в Гренаду (1983)

25 октября 1983 года США начали военную интервенцию на Гренаду. Поводом к войне стало недовольство американцев политикой правительства Гренады, взявшей курс на активное сотрудничество с социалистическими странами. Операция называлась «Вспышка ярости».

«Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной… Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным», - вспоминал в своих мемуарах президент США Рональд Рейган. В конфликте погибли около 100 человек.

Вторжение в Панаму (1989 – 1990)

20 декабря 1989 года на территории Панамской республики началась военная операция «Правое дело». Официальным основанием к войне стало смещение неугодного властям США генерала Норьеги с руководящих постов и предание его суду как уголовного преступника. Представитель США в ООН позднее заявил, что в ходе военной операции США «реализовали право на самооборону». В конфликте погибли около 1000 человек.

Война в Персидском заливе (1991)

2 августа начался вооружённый конфликт между Многонациональными силами (МНС) и Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта, который был захвачен иракцами. 17 января 1991 года США авиация США нанесла массированные удары по территории Ирака и Кувейта. Пять недель авиация непрерывно бомбила иракскую территорию, после чего против деморализованного и ослабленного противника США предприняли сухопутную операцию. Через 100 часов Ирак капитулировал.

Бомбардировки Югославии (1999)

24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции «Союзническая сила». Авиаудары альянса продолжались 78 дней. За это время, согласно сербским данным, от авиаударов погибли от 3,5 до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети из них были гражданские лица. В результате агрессии Запада были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, уничтожено или повреждено 40 тыс. жилых домов, 60 мостов, 30% всех школ.

Война в Афганистане (2001-2021)

7 октября 2001 года в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками группировки "Аль Каида" (запрещенная в России террористическая организация), началась военная операция США и их союзников в Афганистане.

Операция «Несокрушимая свобода» закончилась в 2021 году падением проамериканского правительства.

Иракская война (2003-2011)

20 марта 2003 года началось военное вторжение сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения правительства Саддама Хусейна. Поводом для войны стали обвинения американцев в адрес иракского правительства в разработке оружия массового поражения. Госсекретарь США Колин Пауэлл даже выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН, представив всему миру многочисленные доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспекторов оружие массового поражения. Уже через год он признался в том, что они были сфальсифицированными. Итогом войны стало свержение власти Саддама Хусейна и партии Баас, капитуляция регулярной армии Ирака и оккупация страны. Жертвами вторжения американцев стали более 650 тысяч иракцев.

Интервенция в Ливию (2011)

19 марта 2011 года началось военное вмешательство сил международной коалиции (в основном стран блока НАТО) в гражданскую войну в Ливии, санкционированное Резолюцией Совета Безопасности ООН 1973. Одной из основных причин интервенции можно считать многолетнее идеологическое, политическое и порой военное противостояние между Ливией и Западом. Итогом операции стал полный крах ливийской государственности и продолжение гражданской войны. Лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами.

Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года)