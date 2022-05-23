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1 час назад

Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину. Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас, да и вас это должно беспокоить, что они уже делают шаги (политики) к тому, чтобы расчленить Украину», — сказал Лукашенко.

По его словам, «поляки и натовцы» готовы «забрать» Западную Украину. «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия по западной Беларуси. Поэтому мы ухо в остро держим, — продолжил Лукашенко. — Еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины».

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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