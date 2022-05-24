В России заявили о желании Польши «отпилить кусок» Украины

«Многие не знают, но это так: на Западной Украине внутренние проблемы нынешнего территориального образования, которое называется Украиной, ничуть не меньшего характера, а то и большего, чем на Восточной. Я еще сразу после начала спецоперации предупреждал, что поляки точно не останутся в стороне и отпилят кусок, на который они всю жизнь точили зуб. Сейчас мы это и наблюдаем», — указал Багиров.