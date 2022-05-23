Херсонская область объявлена бивалютной зоной

В Херсонской области с понедельника, 23 мая, официально ввели бивалютную зону. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо.

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По его словам, в регионе рубль будет использоваться наравне с гривной.

19 мая Сальдо заявил, что регион в перспективе войдет в состав России. По его словам, Херсонская область рассматривает РФ как «свою страну».

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области о вступлении региона в состав страны. Она отметила, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.