Херсонская область объявлена бивалютной зоной

В Херсонской области с понедельника, 23 мая, официально ввели бивалютную зону. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо.
По его словам, в регионе рубль будет использоваться наравне с гривной.
19 мая Сальдо заявил, что регион в перспективе войдет в состав России. По его словам, Херсонская область рассматривает РФ как «свою страну».
Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия поддержит решение жителей Херсонской области о вступлении региона в состав страны. Она отметила, что власти и народ области не должны оглядываться на Киев и украинские нацбатальоны во время принятия своего решения.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.