СМИ: Медведчук дал показания против Порошенко

Украинский политик Виктор Медведчук заявил в ходе допросов, что бывший президент Украины Петр Порошенко был инициатором незаконной приватизации нефтепровода и торговли углем с республиками Донбасса. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины пишет РИА Новости.

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы расторгнуть контракты на доставку угля с Южно-Африканской республикой, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий.

12 апреля стало известно об аресте одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени». При этом Медведчук проходит подозреваемым по делу о госизмене и ранее заявлял, что считает это дело политическим преследованием.

В Службе безопасности Украины отметили, что на допросах Медведчук «детализировал роль» бывшего президента Петра Порошенко в схеме приватизации нефтепровода «Самара – Западное направление».

«А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях», - пояснили в спецслужбе.

Сославших на Медведчука, в СБУ подчеркнули, что «суды, прокуратура, антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения необходимые для личных интересов президента Порошенко».

При этом политик раскрыл детали механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в ДНР и ЛНР, в котором были задействованы как президент Порошенко и министры, так и сотрудники правоохранительных органов и те, «кто непосредственно реализовывал эту схему», подчеркнули в СБУ.

В свою очередь адвокат экс-президента Украины Игорь Головань заявил, что показания Виктора Медведчука «не имеют отношения к реальному положению дел», пишет ТАСС.

«По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ, - это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься Госбюро расследований. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», - заявил защитник украинскому телеканалу «Общественное ТВ».