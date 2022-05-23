Все украинские военные, сдавшиеся в плен на «Азовстали», находятся в Донецкой народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Интерфаксом».

«Пленные из «Азовстали» содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — рассказал Пушилин.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии.