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1 час назад

Пушилин: пленные из "Азовстали" находятся в ДНР

Газета.Ruиещё 1

Все украинские военные, сдавшиеся в плен на «Азовстали», находятся в Донецкой народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Интерфаксом».

«Пленные из «Азовстали» содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», — рассказал Пушилин.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль территории мариупольского комбината «Азовсталь». В плен сдались 2 439 бойцов «Азова» и военнослужащих украинской армии.

Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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