Обзор иноСМИ: "ярость" Путина и Давос без России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Как эксперт по энергетике вызвал ярость Путина одним словом»

Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global, рассказал, что в 2013 году на Петербургском международном экономическом форуме задал вопрос Владимиру Путин и «спровоцировал ярость» президента России одним словом, сообщает Bloomberg. Эксперт отметил, что в своем вопросе упомянул сланец - некогда нетрадиционный источник нефти и природного газа, который к тому времени активно использовали в США: «И он начал кричать на меня, говоря, что сланец - это варварство».

По словам Ергина, сланцевая нефть и газ США оказали гораздо большее влияние на геополитику, чем принято считать. Они представляют угрозу для России по многим причинам, особенно в связи с тем, что американский природный газ будет конкурировать с российским газом в Европе, подчеркнул Ергин.

«Камо грядеши, матушка Россия?»

Среди вопросов, на которые должна ответить Россия, во многих отношениях сжавшаяся по сравнению с США, своим великим соперником по холодной войне, есть и такой: «Камо грядеши, матушка Россия?», пишет американский политик и публицист Патрик Джозеф Бьюкенен в своей статье для The American Conservative.

Огорченные своими потерями в годы холодной войны и после нее, многие российские националисты призывают руководство страны присоединиться к великодержавному антагонисту Соединенных Штатов, Китаю Си Цзиньпина. Однако такой союз может стать угрозой для России: по мнению Бьюкенена, не США, а именно Китай жаждет когда-нибудь контролировать ресурсы России от Новосибирска до Берингова моря. В качестве альтернативного варианта Бьюкенен предложил разрядку между США и Россией - в противном случае, если изолировать Россию и вытеснить ее с Запада, у Москвы останется только один путь - на восток, в Китай и в конфликт с США.

«Давос пройдет без российских бизнесменов и их роскошных вечеринок»

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2022 году пройдет без российских олигархов и их роскошных вечеринок. Ни один российский чиновник, руководитель или компания не получили приглашения на конференцию, которая стартует 23 мая.

Россиян не будет на форуме в Давосе впервые после распада Советского Союза. В 2020 году российские миллиардеры занимали третье место по посещаемости форума. Как пишет Business Insider, российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, устраивал в Давосе пышные вечеринки. В 2018 году на его вечеринке выступал Энрике Иглесиас, а за два года до этого модели, одетые как стюардессы, кормили гостей его мероприятия икрой и водкой. BI отмечает, что украинские официальные лица быстро заняли места России в Давосе, а президент Украины Владимир Зеленский должен выступить там с программной речью.

«Топливная бедность грозит 40 процентам британцев»

Грядущей зимой «топливная бедность» затронет 40 процентов британских домохозяйств, пишет The Times со ссылкой на руководителей энергетических компаний. Этой зимой домохозяйства столкнутся с «ужасающим» ростом цен на энергоносители, что может привести к тому, что четверо из десяти человек окажутся в условиях «топливной бедности» - это определение применяют к семьям, которые тратят более десяти процентов своего дохода на поддержание тепла в домах.

Отрасль призвала к «беспрецедентному» вмешательству правительства до октября, когда, по прогнозам, предельная цена на энергоносители вырастет почти до трех тысяч фунтов стерлингов. Майкл Льюис, исполнительный директор E.On UK, заявил, что долг клиентов его компании может вырасти на 50 процентов, до 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.

«Байден вот-вот совершит ошибку в отношениях с Китаем»

Колумнист The Washington Post Джош Рогин считает, что президент США Джо Байден «вот-вот совершит ошибку в отношениях с Китаем». Байден отправился в Южную Корею и Японию с пятидневным визитом, цель которого - показать, что Соединенные Штаты придерживаются сотрудничества с этими странами и противостояния с Китаем.