Лукашенко направил послание генсеку ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Текс письма приводит «БелТА».
Лукашенко призвал руководителя ООН организовать контакты со всеми вовлеченными в конфликт на Украине сторонами, в том числе США и другими западными странами. В то же время он поприветствовал последние визиты Гутерриша в Москву и Киев.
Также глава Белоруссии обратился к международному сообществу.
«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации», — заявил он.
Кроме того, Лукашенко выступил за снятие ограничительных мер в торговле и отказ от легализации наемных военных.
В конце апреля генсек ООН посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.