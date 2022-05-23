Лукашенко направил послание генсеку ООН

«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации», — заявил он.