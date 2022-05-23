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1 час назад

Лукашенко призвал генсека ООН организовать контакты со всеми сторонами украинского конфликта

Газета.Ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Текс письма приводит «БелТА».

Лукашенко направил послание генсеку ООН
Фото: ReutersReuters

Лукашенко призвал руководителя ООН организовать контакты со всеми вовлеченными в конфликт на Украине сторонами, в том числе США и другими западными странами. В то же время он поприветствовал последние визиты Гутерриша в Москву и Киев.

Также глава Белоруссии обратился к международному сообществу.

«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций, от раздувания человеконенавистнической риторики в СМИ, от поощрения расизма и дискриминации», — заявил он.

Кроме того, Лукашенко выступил за снятие ограничительных мер в торговле и отказ от легализации наемных военных.

В конце апреля генсек ООН посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

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