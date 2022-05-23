Оценены перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза ООН

Слова президента США Джо Байдена о поддержке предоставление Японии постоянного членства в Совете безопасности ООН — рядовая фраза, которая ничего не значит. Так перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза оценил экс-посол России в Японии и профессор МГИМО Александр Панов в беседе с «Лентой.ру».

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Бывший дипломат напомнил, что когда между Россией и Японией были хорошие отношения, Москва также заявляла, что Токио является достойным членом Совета Безопасности.

«Но это ничего не значит, поскольку никакой реформы Совета Безопасности не светит», — заявил Панов.

По его словам, обсуждения подобного шага продолжаются уже не одно десятилетие, но так ни к чему и не привели.

Ранее Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Свою позицию он озвучил на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Политики согласились с необходимостью реформирования и укрепления ООН.