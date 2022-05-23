В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Оценены перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза ООН

Lenta.ruиещё 1

Слова президента США Джо Байдена о поддержке предоставление Японии постоянного членства в Совете безопасности ООН — рядовая фраза, которая ничего не значит. Так перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза оценил экс-посол России в Японии и профессор МГИМО Александр Панов в беседе с «Лентой.ру».

Оценены перспективы Японии стать постоянным членом Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Бывший дипломат напомнил, что когда между Россией и Японией были хорошие отношения, Москва также заявляла, что Токио является достойным членом Совета Безопасности.

«Но это ничего не значит, поскольку никакой реформы Совета Безопасности не светит», — заявил Панов.

По его словам, обсуждения подобного шага продолжаются уже не одно десятилетие, но так ни к чему и не привели.

Ранее Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН в случае проведения его реформы. Свою позицию он озвучил на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Политики согласились с необходимостью реформирования и укрепления ООН.

В 2005 году Япония вместе с Бразилией, Германией и Индией сформировали «Группу четырех» (G4), целью которой было взаимное продвижение заявок на постоянное членство в Совете Безопасности. С тех пор Япония неоднократно выступала за реформу органа — в том числе после начала боевых действий на Украине. Кисида заявил, что необходимость реформы обусловлена «агрессивными действиями России», которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В мире,Фумио Кисида,Александр Панов,Джозеф Байден,Совбез ООН,МГИМО,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители