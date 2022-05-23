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27 минут назад

Китай призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване

Вечерняя Москва

В Министерстве иностранных дел Китайской народной республики призвали Соединенные Штаты быть осторожными в словах относительно ситуации вокруг Тайваня. Об этом в МИД КНР сообщили в понедельник, 23 мая.

Китай призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване
Фото: depositphotosdepositphotos

С такой реакцией китайское внешнеполитическое ведомство выступило после слов президента США Джо Байдена о готовности Америки защищать Тайвань «военным путем», передает РИА Новости.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. По его словам, США взяли на себя такие обязательства.

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь 10 марта заявил, что его страна хочет добиться мирного воссоединения с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». По его словам, Китай стремится к мирному воссоединению, которое бы основывалось на принципе «одна страна — две системы». Он также заявил, что сепаратистские силы на Тайване пытаются «расколоть родину», добиваясь независимости островного государства.

В мире,Джозеф Байден,
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