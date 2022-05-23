Китай призвал Вашингтон к осторожности в словах о Тайване

В Министерстве иностранных дел Китайской народной республики призвали Соединенные Штаты быть осторожными в словах относительно ситуации вокруг Тайваня. Об этом в МИД КНР сообщили в понедельник, 23 мая.

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С такой реакцией китайское внешнеполитическое ведомство выступило после слов президента США Джо Байдена о готовности Америки защищать Тайвань «военным путем», передает РИА Новости.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в защите Тайваня военными методами, если туда решит «вторгнуться» Китай. По его словам, США взяли на себя такие обязательства.